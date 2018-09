Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Universidade do Minho recupera convento com 500 anos

Recuperação do espaço vai ter um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros.

Por Ana Silva Monteiro | 08:38

A Universidade do Minho (UMinho) vai recuperar o Convento de São Francisco, em Braga, recorrendo a fundos europeus e ao "especial contributo" de antigos alunos da instituição através de mecenato.



Rui Vieira Castro, reitor da instituição, explicou que o projeto, que significará um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros, prevê a instalação no Convento de São Francisco da Unidade de Arqueologia da UMinho.



O Convento de São Francisco, localizado na freguesia de Real, arredores de Braga, é um edifício anexo à igreja de São Francisco e capela de São Frutuoso, cujas origens remontam ao século XV, tendo sido um dos locais apontados para a instalação da Pousada da Juventude de Braga, projeto que foi, entretanto, abandonado.



O convento é propriedade da Câmara de Braga, tendo sido cedido à universidade em 2016.



"Um dos nossos projetos em curso é uma grande intervenção no Convento de São Francisco. Uma intervenção de recuperação de património, associando à recuperação desse património a instalação de uma das nossas unidades culturais naquele local, a Unidade de Arqueologia", afirmou o reitor.



O responsável pela academia referiu que o financiamento do projeto será feito com recurso a fundos comunitários.



"Intervenções deste tipo supõem a existência de um financiamento que é assegurado por programas europeus, mas que têm de ter cobertura das instituições nacionais", disse Rui Vieira Castro, adiantando que, neste caso, a necessária comparticipação está já assegurada por antigos alunos, que se disponibilizaram para ajudar.