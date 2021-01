Duas estudantes universitárias sofreram ferimentos ligeiros num incêndio, esta terça-feira, num laboratório do Departamento de Química da Universidade de Aveiro. O alerta foi às 10h35.



O comandante dos Bombeiros Velhos de Aveiro, Carlos Pires, disse à Lusa que o incêndio terá tido origem numa "reação química entre dois produtos".

As estudantes foram transportadas ao Hospital de Aveiro com queimaduras de primeiro e segundo grau. O laboratório sofreu danos "muitos ligeiros".

