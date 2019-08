Universitário pagava férias em destinos de luxo com assaltos no Norte do País

Conheceu vários destinos turísticos das Caraíbas, cidades do Brasil, o México e até os principais monumentos de Itália, Alemanha e Espanha. O estudante universitário de Educação Física e Desporto, de 29 anos, viajava sempre com pensão completa. E até pagou deslocação e estadia aos pais, à namorada e à irmã, entre 2015 e 2017. Tudo num total de 35 mil euros. O dinheiro, porém, provinha apenas do crime. Fez dezenas de assaltos, alguns deles encapuzado e armado, a carrinhas de valores.O arguido está preso e começa a ser julgado em setembro, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, com mais nove cúmplices - cinco deles também em preventiva.Respondem por roubo agravado, furto, associação criminosa e falsificação de documentos. Os assaltos às carrinhas de valores, alguns deles com extrema violência, foram cometidos em Gondomar, Felgueiras, Lousada, Fafe e em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia - este último em janeiro de 2017. Só estes crimes renderam 282 mil euros. Num dos ataques, fugiram com as gavetas do cofre, mas sem qualquer quantia.Refere o processo que a última remuneração do estudante de uma universidade privada da Maia foi de 414 euros, em fevereiro de 2011. Desde essa altura, não mais teve profissão. Mas, em julho de 2017, por exemplo, tinha 12 carros em seu nome, entre os quais um BMW série 3 e vários Smart. Depois, passou a colocar as viaturas em nome do pai - que também chegou a ser proprietário de 12 veículos.