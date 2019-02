Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urgência de Hospital de Guimarães em obras durante um ano

Serviço terá ampliação de mil metros quadrados com melhorias reclamadas há anos.

Por Liliana Rodrigues | 08:36

Começam esta segunda-feira as obras de requalificação do serviço de Urgência do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. A intervenção vai custar 3,2 milhões de euros, permitindo ampliar e dotar o espaço de melhores condições, com mudanças há muitas exigidas pelos utentes do serviço, mas também pelos profissionais.



Os trabalhos vão decorrer, de forma faseada, durante um ano.



A partir desta segunda-feira, o acesso à Urgência e a circulação de pessoas e de viaturas vão ser alterados para que a intervenção decorra criando os menores constrangimentos possíveis ao trabalho dos profissionais de saúde e aos utentes. O hospital serve cerca de 300 mil habitantes de oito concelhos.



O projeto prevê uma intervenção em quase dois mil metros quatros da Urgência e zonas adjacentes e foi aprovado pelo Tribunal de Contas para "permitir o melhoramento da capacidade resolutiva dos casos de urgência e emergência e, necessariamente, uma melhor adequação às reais necessidades daqueles que recorrem ao serviço de Urgência", escreve a administração do hospital, através de comunicado.



"A obra, aguardada há vários anos, irá beneficiar de forma significativa as atuais instalações, ampliando-as em mais de mil metros quadrados, oferecendo a utentes e profissionais um serviço de Urgência moderno, mais eficiente e adequado", lê-se nesse mesmo documento.



As obras estão adjudicadas por 3,2 milhões de euros e foram autorizadas depois de a Câmara de Guimarães e o hospital se comprometerem a pagar, cada um, 1,2 milhões.



Os restantes 900 mil euros são pagos por fundos comunitários.