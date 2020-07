A urgência do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, não recebe doentes até às 00h00 desta sexta-feira devido a constrangimentos no serviço.A informação foi avançada esta quinta-feira pela Direção Regional da Delegação do Sul do INEM.Recorde-se que o Hospital de Santarém recebeu em junho quatro pessoas infetadas com covid-19 provenientes do Hospital Amadora-Sintra, depois de ter evidenciado "falta de capacidade" para admitir novos doentes.