Usa arma de calibre de guerra para atacar a ex-companheira

A mulher que ao início da madrugada de quarta-feira foi atingida a tiro pelo ex-namorado no Laranjeiro, em Almada, já teve alta hospitalar. O ataque ocorreu depois do homem ter visto a vítima com o atual companheiro.Na companhia de outro homem, que será seu familiar, o agressor disparou sobre a viatura em que a mulher seguia, com o namorado e uma amiga.O alvo seria a ex-companheira, que foi atingida por uma das balas que trespassou o vidro. Ao todo, a PJ de Setúbal recolheu seis invólucros no local, de duas armas diferentes. Um dos agressores usou uma arma de calibre de guerra.Os suspeitos ainda não foram detidos. O ex-namorado da vítima tem um mandado de detenção pendente, por crimes anteriores.