Usa arma para forçar idosa a entregar bens

Homens fizeram-se passar por técnicos da Segurança Social para levar a vítima a dar ouro e dinheiro da reforma.

Por Fátima Vilaça | 08:42

"Estou com muito medo, muito medo. Um dia destes matam-me aqui e não tenho ninguém que me venha socorrer." Eugénia Sousa, de 77 anos, ainda não consegue dormir desde que, no início da semana, foi roubada em casa, em plena luz do dia, em Caçarilhe, Celorico de Basto, por dois homens, um deles armado.



Os assaltantes fizeram-se passar por técnicos da Segurança Social para ganhar a confiança da idosa. Assim que esta abriu o portão, foi ameaçada com uma arma. Entregou todo o dinheiro da reforma que tinha para sobreviver e várias peças em ouro.



"Encostou-me a pistola às costas e empurrou-me até ao quarto da adega. Eu peguei na carteira, mas ele deitou a mão ao saco e ainda me mandou ir buscar a caixa do ouro. Tive de a entregar. Antes isso do que ele matar-me", relatou a mulher ao CM, de lágrimas nos olhos.



Eugénia Sousa tinha levantado o dinheiro da reforma há poucos dias e perdeu tudo. Diz que já no final do ano passado, foi roubada em casa. "Aproveitaram eu ter saído para o campo e levaram-me o dinheiro que tinha guardado. Foram 400 euros na altura e outro tanto agora", lamentou.



Após o roubo, o ladrão que tinha acompanhado a idosa até casa fugiu num carro escuro onde o aguardava o comparsa. Eugénia ainda gritou, mas não foi ouvida. Foi um dos sete filhos, emigrados em França, que ligou à GNR, após um telefonema da mãe. A Polícia Judiciária de Braga assumiu a investigação e já foi ao local.