Usa armas e ameaça a mulher em Oliveira de Frades

Um homem de 52 anos foi constituído arguido por ter armas ilegais – em casa e no carro – com as quais ameaçava a companheira. A mulher acabou por sair de casa, numa aldeia de Oliveira de Frades, após vários meses de maus-tratos e violência doméstica.Farta das agressões e das ameaças, a vítima encheu-se de coragem e fez queixa na GNR, denunciando o comportamento criminoso do companheiro. Segundo a GNR, o suspeito agredia de várias formas a mulher, "a quem constrangia socialmente, aproveitando-se do facto de depender economicamente dele".A GNR, que vai continuar a investigar o caso, fez duas buscas à casa e ao veículo do suspeito onde apreendeu armas de fogo utilizadas na prática do crime. Foram-lhe retiradas uma arma de fogo, uma espingarda de ar comprimido, onze munições e duas caixas de projéteis de chumbo.O homem foi constituído arguido num processo de violência doméstica e os factos remetidos ao tribunal.