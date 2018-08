Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa carros roubados para fazer furtos

Um dos veículos foi recuperado pelo proprietário, que viu o ladrão a conduzi-lo.

Um homem roubou, pelo menos, três automóveis para transportar objetos furtados no interior de outras viaturas, no Barlavento. Dois dos veículos já foram recuperados - um pelo proprietário.



O Algarve é um destino de férias regular para Leandro Garcia e a família, de Setúbal, mas pela primeira vez trouxe-lhes dissabores. Na manhã de dia 11 de agosto, quando estava a sair da casa onde estava a passar duas semanas, na zona de Porches, Lagoa, reparou no lugar vazio onde deveria estar estacionado o seu Audi A6. Tinha sido roubado.



Formalizou a queixa na GNR local mas não desistiu de o procurar e, na noite seguinte, cruzou-se com a viatura em andamento. "Vi-o por coincidência, chamei a GNR e segui-o. Encontrei-o com as portas abertas e sem o condutor, que já tinha fugido", contou ao CM.



O suspeito deixou o carro num estacionamento já em Armação de Pera, onde se preparava para furtar o interior de outros veículos e carregar o carro com o material.



Antes de fugir roubou outro Audi, que nessa mesma noite foi abandonado já na Mexilhoeira da Carregação, em Portimão.



Aí, o assaltante aproveitou para roubar um outro Audi, desta feita de uma família de Aveiro que também passava férias no Algarve.



PORMENORES

Redes sociais

Foi através de uma publicação no Facebook de Leandro, em que pedia informações sobre o carro, que lhe disseram que o tinham visto a ser usado para furtos noutros veículos.



‘Modus operandi’

O ladrão furtou os três veículos de forma igual: rebentou a fechadura da porta traseira para entrar nos automóveis e depois fez uma ligação direta.



Furtos no interior

Quando furtava o interior de outros veículos levava tudo o que conseguia, desde óculos e telemóveis até cadeiras de bebé.