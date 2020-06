A Polícia Judiciária de Vila Real deteve uma mulher de 26 anos, em Chaves, suspeita do crime de burla informática qualificada com um cartão de crédito.



As investigações começaram no mês de maio, depois de uma queixa de um lesado, que dava conta "da utilização abusiva de dados do cartão bancário", avança a PJ. A mulher usou esses mesmos dados bancários e adquiriu bens no valor de "milhares de euros". A detida vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.

