Um homem de 46 anos, motorista de autocarros, foi detido pela GNR de Lisboa por suspeitas de torturar, com castigos, os três filhos menores. A situação levou a que a companheira saísse de casa com as crianças.









O suspeito foi apanhado por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR na terça-feira, em Mafra. Há um mês que vivia sozinho, depois de a mulher ter ido à GNR relatar que os filhos - de 4, 7 e 11 anos - eram obrigados a ficar de joelhos muito tempo ou a fazer as necessidades num bacio. Está proibido de contactar as vítimas e ficou com vigilância eletrónica. No mesmo dia, mas na Abrunheira, em Sintra, a unidade da GNR deteve uma mulher, de 50 anos e alcoólica, que há seis meses agredia o marido, de 65. A filha do casal, de 22 anos, assistiu aos episódios de violência. O tribunal decretou-lhe também controlo eletrónico para vigiar proibições de contacto.