Usa faca para forçar jovem a sexo oral em Cascais

Uma mulher de 18 anos afirma ter sido violada no domingo à noite, numa rua de Trajouce, Cascais, por um homem que a forçou a praticar sexo oral com ameaça de faca. O agressor fugiu.Foi a própria vítima a denunciar o caso às autoridades, pelas 21h30 de domingo. A jovem diz que o agressor, que aparentava ter cerca de 20 anos, a abordou na rua Serra da Estrela, no centro de Trajouce.Quase sem lhe dirigir palavra, o homem apontou-lhe uma faca, e forçou-a a deslocar-se para um local ermo. O abuso sexual ocorreu, segundo a vítima, longe da presença de qualquer testemunha.Elementos da PSP de Trajouce tomaram conta da ocorrência, tendo a investigação passado depois para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga.