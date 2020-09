Usa garrote para matar a mulher após esta lhe pedir o divórcio

O Ministério Público (MP) não tem dúvidas: Jorge Branco, de 44 anos, asfixiou até à morte Carla Barbosa, de 35, à segunda tentativa. Falhou a primeira, em Ribeirão, consumando o crime mais tarde, em Fradelos, ambas freguesias de Vila Nova de Famalicão.





Tudo começou quando Jorge pediu a Carla que arrumasse a mala do carro para arranjar espaço para as compras que iam fazer, no dia 23 de março. “Quando a mesma se encontrava nesta tarefa, acercou-se dela pelas costas, lançou-lhe um garrote ao pescoço e apertou” até a mesma desfalecer, afirma o despacho de acusação do MP de Guimarães, divulgado ontem na página eletrónica da Procuradoria-Geral Distrital Regional do Porto.