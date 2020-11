Um homem de 26 anos, que estava em liberdade condicional no âmbito de uma pena por roubos, foi detido pela PJ de Lisboa por coautoria de um assalto à mão armada a uma oficina de automóveis, em Odivelas.





O outro ladrão envolvido no crime, ocorrido em junho, já tinha sido apanhado pela PJ. Aguarda julgamento com apresentações. A dupla atacou de moto. Com capacetes na cabeça, apontaram uma pistola aos funcionários e roubaram telemóveis e algum dinheiro.