Usa picador de gelo para matar namorada

O homem que matou a namorada, em Vila Real de Santo António, em maio deste ano, usou um picador de gelo para atingir a vítima quando esta já estava inanimada. José Santos, de 45 anos, foi agora acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio qualificado e furto.

Sónia Ribeiro, de 37 anos, foi morta violentamente pelo companheiro. A causa de morte determinada pela autópsia foi asfixia. No entanto, com a vítima já inanimada, o arguido chegou mesmo a usar um picador de gelo para a golpear em várias zonas do corpo.





"O arguido desferiu-lhe mais de 16 pancadas com um objeto semelhante a um picador de gelo, com o que lhe causou lesões muito extensas em órgãos vitais", refere o MP, revelando que os golpes aconteceram com o corpo de Sónia já sem reação no chão da sua casa, na rua de Montemor-o-Novo.Minutos antes, ‘Tarara’, como é conhecido José Santos, tinha-lhe "apertado o pescoço até a sufocar". Depois de matar a companheira, o trabalhador da construção civil vasculhou a casa e "retirou e levou consigo objetos de valor que pertenciam à vítima".Na altura do crime, ainda antes de ‘Tarara’ ter sido detido pela Polícia Judiciária, as suspeitas recaíram imediatamente sobre ele, uma vez que ameaçava de morte a vítima, com regularidade, porque não aceitava o fim do relacionamento.

O corpo de Sónia foi encontrado em casa pela filha mais velha, de 16 anos, que tinha de outro relacionamento.