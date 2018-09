Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa viagens para burla de um milhão de euros

Recebia dinheiro dos passageiros e comprava voos com cartões de crédito falsificados.

09:10

Um empresário brasileiro, de 57 anos, comprou uma agência de viagens falida, em Guimarães, com um único objetivo: burlar passageiros e companhias aéreas. Contas ainda por fechar da Policia Judiciária de Braga, que investiga o caso desde 2017, apontam para que tenha lesado as vítimas em cerca de um milhão de euros. Há dezenas de queixas apresentas, no entanto, os investigadores acreditam que há mais vítimas que ainda não participaram a situação à policia.



O burlão fugiu para o Brasil, mas há poucos dias voltou a Portugal para uma viagem de negócios com um grupo de empresários brasileiros e foi detido por inspetores da Brigada de Combate ao Crime Económico da PJ de Braga no apartamento que continua a arrendar na cidade de Esposende.



Foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e depois ouvido pelo juiz de instrução criminal, foi libertado. Mas está obrigado a pagar uma caução de 300 mil euros e só depois lhe serão devolvidos os passaportes que lhe foram retirados por ordem do juiz.



O esquema era simples e o empresário utilizava a agência de viagens em Guimarães para atrair clientes. Praticando preços reduzidos e altamente competitivos, recebia dos clientes os valores das viagens. Depositava o dinheiro na conta particular e só na véspera enviava os bilhetes de avião aos clientes, que comprava utilizando cartões de crédito falsos. Alguns passageiros chegaram a não poder embarcar.