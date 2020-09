Usam armas para ameaçar mulher e mãe

Dois homens foram detidos pela GNR, em Viana do Castelo e em Penafiel, no âmbito de processos de violência doméstica.No primeiro caso, a GNR apreendeu três armas de fogo, uma faca e munições a um homem de 63 anos, investigado por agressões e ameaças de morte à mulher, de 62. O agressor não foi detido e permanece na mesma casa que a vítima, embora em andares diferentes.Já em Penafiel, um homem de 54 anos foi detido por injúrias e ameaças com arma branca à mãe, de 80 anos, e às irmãs. Ficou proibido de contactar as vítimas e será controlado por pulseira eletrónica.