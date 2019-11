Usam carrinha para assaltos em Palmela e Setúbal

Um grupo de ladrões abandonou uma carrinha roubada no Montijo que usou para efetuar assaltos na zona de Palmela e Setúbal. A viatura foi descoberta na tarde de segunda-feira junto à estrada dos Poçoilos, ainda com uma máquina de tabaco no interior.Segundo oapurou, a carrinha tinha sido roubada na zona do Montijo no final da semana passada.O caso está a ser investigado pela PSP de Setúbal, que tenta agora perceber em quantos crimes a viatura foi usada e qual a dimensão do grupo.Por estar numa fase inicial da investigação, a PSP não quis dar mais esclarecimentos.