Usam casa alheia para tráfico de droga em Queluz

A PSP deteve em flagrante delito quatro homens, entre os 19 e os 28 anos, que usavam uma casa ocupada ilegalmente em Queluz, Sintra, para traficar droga. Três foram detidos pelo crime de tráfico, o outro por posse ilegal de arma proibida.O grupo foi detetado após uma denúncia anónima para a ocupação ilegal do apartamento. Quando os agentes entraram no local, depararam com os suspeitos, que confirmaram a ocupação indevida.Estavam na posse de uma arma elétrica, 1379 doses de haxixe, cinco telemóveis, uma balança de precisão e 680 euros em numerário. Já estão em preventiva.