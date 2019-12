Usam cigarro para torturar em roubo em Lisboa

Obrigaram a vítima, um homem com cerca de 30 anos, a entrar no próprio carro, no Parque das Nações, em Lisboa. Seguiram-se horas de tortura às mãos dos três assaltantes, que tinham como objetivo levá-lo a fazer levantamentos num multibanco. A PJ de Lisboa conseguiu agora deter dois dos suspeitos, de 26 e 23 anos, e está à procura do terceiro envolvido nos crimes.O homem foi abordado durante a noite, em meados de novembro, e forçado a entrar no seu Renault Mégane. Enquanto circulavam por várias ruas da zona do Parque das Nações, a vítima foi constantemente ameaçada e espancada pelos três sequestradores. Chegaram a usar cigarros para o torturar, queimando-o no rosto e no corpo. A violência infligida foi de tal ordem que o homem fraturou um maxilar e várias costelas. Esteve internado durante duas semanas no Hospital de São José e foi submetido a uma cirurgia.O carro em que seguiram, após não conseguirem fazer levantamentos com o cartão multibanco da vítima, acabou por se despistar. Arrastaram o homem do carro e continuaram a espancá-lo na via pública. Foi aí que alguns transeuntes, ao aperceberem-se da situação, conseguiram pôr fim à noite de terror.A PJ apreendeu aos dois suspeitos detidos - ambos com antecedentes por roubos e tráfico de droga - uma espingarda de Airsoft, "devidamente dissimulada para aparentar ser verdadeira", uma moca de 78 centímetros de comprimento e ainda uma faca de mato.