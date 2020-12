Dois homens, ambos de 17 anos, foram detidos pela PSP, em Mem Martins, Sintra, após terem roubado o telemóvel a uma vítima de 39 anos, anunciou esta quarta-feira a Polícia. O crime ocorreu na noite de segunda-feira.



De acordo com a PSP, a vítima foi ameaçada com uma faca. Os assaltantes eram quatro e foram encontrados nas imediações do local do roubo. Fugiram ao ser interpelados pela Polícia, que apanhou dois elementos do grupo - "facilmente reconhecidos pela vítima".

