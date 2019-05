Usar telemóvel na prisão tira precárias

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais mandou afixar, nas 49 cadeias nacionais, um aviso aos reclusos alertando-os de que a posse e uso de telemóveis, e o recurso aos mesmos para fazer vídeos e fotos e colocar nas redes sociais pode ter "impacto na vida prisional".Ao que oapurou, estes avisos foram afixados, por ordem do diretor-geral, Rómulo Mateus, no início da semana.Os reclusos estão a ser informados de que estas são situações que constituem "ilícitos disciplinares".Em caso de reincidência, os presos poderão sofrer cortes nas saídas precárias, e até no acesso à liberdade condicional.