Usavam carros furtados para arrombar e assaltar cafés em Santarém

Cinco homens foram esta quarta-feira acusados pelo Ministério Público de Santarém por furtarem carros que depois usavam para arrombar e assaltar cafés em vários concelhos do distrito.





Os arguidos, com idades entre os 21 e os 26 anos, estiveram em atividade desde dezembro de 2017 e até abril de 2018, período durante o qual terão levado a cabo pelo menos 20 assaltos, nos quais visavam as máquinas de tabaco e as caixas registadoras. Em março de 2018, numa fuga à GNR, tentaram atropelar um dos militares antes de abalroarem um dos veículos da força de segurança.