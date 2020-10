Usavam jatos privados para transportar 'coca' da América Latina. Portugal era porta de entrada para mercado europeu

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve cinco homens, dois portugueses e três estrangeiros, com idades entre os 26 e os 44 anos, sobre os quais recaem fortes suspeitas de usarem jatos privados para transportar cocaína vinda da América Latina para a Europa através de Portugal.



A operação "White-wing" foi realizada nos últimos dias. Os detidos são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa transnacional, dedicada ao tráfico ilícito de estupefacientes.

"Foi apreendida elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de, pelo menos, 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) doses individuais", descreve a PJ em comunicado.



A PJ apreendeu assim, além dos cerca de 175 quilos da droga, uma aeronave, um jato bimotor, que foi utilizada no transporte do estupefaciente.



De acordo com o comunicado divulgado esta segunda-feira esta é a primeira operação policial que, no nosso país, levou à apreensão de uma aeronave deste tipo.Três dos arguidos ficaram em prisão preventiva. Os restantes dois vão ser sujeitos a apresentações periódicas.