A utilização do óxido nitroso – um anestésico usado sobretudo por dentistas mas que começou a ser usado em bares e discotecas e ficou conhecido como ‘droga do riso’ – vai passar a ser crime.O Infarmed, a ASAE e o SICAD concordaram em classificar esta substância como droga e a alteração legislativa deverá ocorrer em breve. Quando isso acontecer, a venda de botijas ou balões com esse gás podem valer pena de prisão.