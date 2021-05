Ilídio Cerqueira, de 62 anos, estava acamado devido a doença e preso à cama, no lar onde residia, para não arrancar os tubos do oxigénio que o mantinham vivo. Na terça-feira à noite foi estrangulado até à morte pelo colega com quem partilhava quarto, na Estrutura Residencial Para Idosos, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, em Valbom São Pedro. Adélio Pimenta, 67 anos, apertou-lhe o pescoço com ...