Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utente de lar vítima de ataque sexual

Vítima de 80 anos, acamada, foi atacada.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Uma idosa acamada, de 80 anos, foi vítima de um ataque sexual violento no lar onde está internada, na Apelação, em Loures, na última sexta-feira, apurou o CM.



O principal suspeito da violação é outro utente no mesmo local, com cerca de 60 anos, e terá sido apanhado em flagrante por funcionários que o travaram. A vítima foi transportada para o hospital. A PSP foi alertada e acionou a Polícia Judiciária, que já está a investigar o crime.



"A vítima ficou muito ferida. Ela está numa ala para pacientes terminais. O agressor é de outra ala, onde os utentes têm mobilidade e podem circular. Este homem já tinha problemas, como o vício de pornografia. Devia ter sido vigiado, mas ainda assim conseguiu aceder até à ala e ao quarto da vítima sem ninguém dar conta. Foi apanhado em flagrante", contou ao CM fonte ligada ao lar de Santa Tecla, onde ocorreu o ataque sexual à mulher.



Devido aos ferimentos, a vítima teve de ser transportada para o hospital para ser assistida e também para ser alvo de perícias.



A Polícia Judiciária já esteve no local a fazer diligências e falou com testemunhas, a fim de apurar os contornos do crime violento.



PORMENORES

Direção não reage

O Correio da Manhã contactou ontem várias vezes o lar de Santa Tecla ao longo do dia, a fim de obter uma reação oficial por parte da direção da unidade de saúde, mas não obteve qualquer resposta até à hora de fecho desta edição.



Suspeito no lar

Até ao momento não terão sido feitas detenções na sequência da violação da idosa acamada no lar em Loures. O utente já terá sido interrogado pelas autoridades que investigam todos os contornos do crime contra a vítima sem mobilidade.