Utente usa corda improvisada para escapar de lar em Vinhais e cai de janela

Um utente do lar de idosos de Vinhais, no distrito de Bragança, tentou fugir esta segunda-feira pela janela e teve de ser hospitalizado com ferimentos considerados ligeiros, de acordo com informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

O homem, com 67 anos, terá feito uma corda com toalhas e lençóis para descer por uma janela da altura de pouco mais que um andar, segundo a fonte.

A corda improvisada não aguentou o peso e o homem caiu acabando por sofrer ferimentos nas pernas e tratamento hospitalar.