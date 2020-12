Um homem e uma mulher, utentes do lar da Ventosa, em Penedos, no concelho de Alenquer, tiveram ontem de receber assistência médica após uma troca de agressões.A GNR e os Bombeiros da Merceana foram chamados à instituição pelas 09h30. Os dois idosos, ambos com mais de 80 anos, feriram-se sem gravidade após desferirem murros um no outro.Não foi necessária hospitalização. A GNR tomou conta da ocorrência.