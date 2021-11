Utentes de Centro de Saúde em Loures mostram-se revoltados com filas de espera

Os utentes do Centro de Saúde de Unhos, no município de Loures, esperam várias horas para conseguirem ter uma consulta e mostram-se revoltados com a demora para serem atendidos.



Esta terça-feira, os utentes esperaram mais de uma hora para o Centro de Saúde ser aberto porque o segurança estava atrasado e só ele tinha a chave do edifício.



Os utentes, os médicos, os enfermeiros e os administrativos não conseguiram entrar no Centro de Saúde até à chegada do segurança.



Em declarações à CMTV, os utentes mostram-se descontentes com as filas de espera que contam ser "recorrentes".