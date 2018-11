Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes retirados de instituição em Paredes por falta de condições

Segurança Social deslocou-se à Casa do Gaiato de Beire esta quarta-feira.

Por Ana Silva Monteiro | 21:18

A Segurança Social deslocou-se esta quarta-feira às instalações da Casa do Gaiato de Beire, em Paredes - uma instituição pertencente à Obra do Padre Américo - e retirou os utentes da instituição por falta de condições, sabe o CM.



A decisão deveu-se a, alegadamente, os utentes serem agredidos e não terem os cuidados de higiene adequados.



Os assistentes fizeram uma fiscalização ao local onde determinaram não estarem asseguradas as condições para o funcionamento.



Os utentes - em número ainda não determinado - foram encaminhados para outras instituições.