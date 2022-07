Utentes retirados de lar de Montalegre já podem regressar a estabelecimento

Os utentes retirados na segunda-feira de um lar de idosos em Sarraquinhos devido a um incêndio no quadro elétrico, poderão voltar à instituição na quinta-feira, depois de averiguadas as condições do edifício, segundo fonte da Câmara de Montalegre.

Os 35 utentes de um lar privado em Sarraquinhos, no concelho de Montalegre, foram retirados na segunda-feira à noite da instituição, depois de um incêndio que afetou o quadro elétrico do edifício, deixando-o sem eletricidade.

Não se verificaram feridos e os idosos foram colocados em outras instituições, como a Misericórdia de Montalegre e o lar de Salto, dois regressaram às famílias e 24 passaram a noite em unidade de alojamento local do concelho.

A vereadora do pelouro da Coesão Social e Igualdade, Fátima Fernandes, disse hoje à agência Lusa que estes 24 utentes vão ser transferidos esta tarde para o hotel em Mourilhe.

Depois, na quarta-feira, serão "verificadas as condições do edifício" pela Proteção Civil, no sentido de emitir um parecer e, segundo a responsável, "havendo condições", os idosos regressarão ao lar na quinta-feira.

"Na eventualidade de não estar tudo concluído e o lar ainda não ter condições de habitabilidade, aquilo que a Segurança Social vai fazer, de acordo com as indicações que aqui recebemos, é transferir estas 24 pessoas para um equipamento em chaves até estar concluído este", explicou.

O transporte vai ser apoiado pela Proteção Civil Municipal, tal como já foi feito na evacuação do edifício na segunda-feira, uma operação que mobilizou os bombeiros de Montalegre e de Salto.

O diretor técnico do lar, Francisco Torrão, disse à Lusa que se está a proceder hoje à substituição do quadro elétrico, perspetivando um regresso rápido dos utentes que, segundo disse, estão a ser acompanhados por colaboradores da instituição.

Na origem do incêndio no quadro elétrico poderá ter estado um curto-circuito, tendo o incidente causado algum fumo e algumas preocupações devido à idade dos utentes.