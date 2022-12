Vaca à solta e abatida pela PSP em Lisboa caiu de camião

A vaca foi detetada pela primeira vez pelas 17h00 na Avenida Almirante Gago Coutinho e filmada a investir contra duas pessoas que circulavam de trotinete junto à rotunda do Relógio. Na altura começaram a ‘chover’ alertas no 112, com dezenas de condutores a relatar o trajeto do animal, travado pela PSP já no final da 2ª Circular, junto ao Colégio Militar.Nessa altura, o animal foi cercado e investiu contra um carro-patrulha. “No intuito de fazer cessar o perigo emergente contra pessoas e viaturas, um polícia utilizou a arma de fogo para abater o animal, tendo-o concretizado”, explica a PSP. Funcionários da autarquia removeram o cadáver, que foi entregue na Casa do Animal de Lisboa.