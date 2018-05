Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaga de assaltos causa pânico

Onda criminosa tem como alvo as casas de emigrantes em Aveiro e Ílhavo.

Por Francisco Manuel | 09:29

Cerca de duas dezenas de casas foram assaltadas só este mês nos concelhos de Aveiro e de Ílhavo. Os alvos são, sobretudo, as moradias dos emigrantes.

As populações de S. Salvador, Costa do Valado, Oliveirinha e Aradas estão assustadas e reclamam mais policiamento.



"A polícia e a GNR vêm cá, mas os ladrões continuam em liberdade e andamos muito assustados", explicou ao CM Alegria Teixeira, cunhada da proprietária de uma das casas assaltadas. "Na última semana foram cinco as casas assaltadas, todas de emigrantes, mas já têm sido assaltadas também casas habitadas e ninguém faz nada para pôr fim a isto", diz a moradora de Aradas.



Os alvos dos ladrões são LCDs e plasmas. Quando as casas têm alarme, cortam a luz e levam o contador.