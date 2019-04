Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaga de assaltos deixa universitários em pânico

Estudantes criaram um grupo no Facebook em que relatam momentos de terror no Porto.

Por Ana Silva Monteiro | 09:11

"Nestes últimos tempos têm existido muitos assaltos a carros e a pessoas. Esses assaltos normalmente ocorrem longe da estrada, mais para o interior da universidade de onde os assaltantes têm mais facilidade em fugir. Eles veem uma ou duas pessoas sozinhas e atacam."



As palavras são de José Silva, um dos alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) que têm sido alvo de vários ataques.



Os momentos de terror começaram há cerca de um mês e meio. Os alunos criaram um grupo no Facebook, que conta com mais de 9 mil pessoas e em que muitos revelam os assaltos que sofreram. "Sei de mais de 15 pessoas que foram assaltadas", disse o estudante.



No dia 23 deste mês, a PSP deteve em flagrante dois jovens, de 22 e 24 anos, que estavam a assaltar um aluno. Os ladrões ficaram em prisão domiciliária.



"Esta situação está a deixar os alunos preocupados. Exemplo disso são as salas da universidade, que à noite estavam cheias com alunos a estudarem para os exames e que agora estão vazias", explicou José, que surpreendeu dois ladrões a tentarem-lhe assaltar o seu carro.



"Vamos ter uma assembleia para pedir mais patrulhamento", contou o jovem.



Ao CM, fonte da PSP disse estar atenta, a trabalhar de forma a aumentar o sentimento de segurança dos estudantes e a diminuir os índices de criminalidade.



Recorde-se que em 2014 um grupo intitulado de ‘Gunas da Areosa’ realizou vários assaltos na zona da FEUP.