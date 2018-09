Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaga de assaltos gera pânico em Aveiro

Empresários do tabaco exigem maior policiamento.

Por Francisco Manuel | 08:38

"Não temos segurança. Já perdi as contas aos prejuízos, as autoridades não atuam e, por isso, só nos resta pedir a intervenção do Ministério Público", afirma Henrique Vieira, responsável de uma empresa de distribuição de tabaco, após mais um assalto a um café no centro de Aveiro.



Foi pela manhã que a dona do snack bar 2002, na avenida Lourenço Peixinho, se apercebeu do assalto.



"A porta estava arrombada, mas nem sequer refleti, só quando vi a máquina de tabaco partida é que percebi o que tinha acontecido", explicou Olívia Machado.



Desde início do ano já se registou cerca de uma centena de assaltos a cafés para, no essencial, roubar as máquinas de tabaco. Os prejuízos ascendem a meio milhão de euros.



Os crimes são investigados pela GNR e PSP.