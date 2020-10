Vaga de assaltos nas Caxinas

Entrou por um postigo da cozinha do café Clave de Sol, nas Caxinas, Vila do Conde, às 03h48 de quarta-feira, mas saiu 15 segundos depois. Pelas 05h38, arrombou a janela do café vizinho Copo n’Areia, furtou a caixa registadora com cerca de 100 euros e escapou com um cúmplice. Meia hora mais tarde, voltou, pegou num portátil, só que, por alguma razão, deixou-o e fugiu. O suspeito, de 19 anos, já tinha sido detido pela PSP e libertado por um juiz. Os comerciantes estão inseguros e pedem o fim da impunidade.O mesmo jovem terá assaltado também as instalações da Segurança Social local e ainda uma gelataria, nos últimos dias. "É assustador quando ele assalta tudo, a polícia apanha-o até em flagrante e nada acontece", referiu Carmen Fontes, comerciante. "Nos últimos dois meses, chegaram-nos 20 relatos de pequenos furtos nas Caxinas", revelou Ricardo Santos, da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde. Garante que a PSP está presente, mas espera uma intervenção mais eficaz da Justiça: "Pedimos ao juiz que, quando receber este jovem outra vez, tome uma medida drástica. Um dia, a vítima pode ser uma idosa indefesa."O mesmo jovem é suspeito de ter assaltado o restaurante Garfo Torto, na madrugada de 6 de setembro, e uma garagem da rua Dr. Carlos Pinto Ferreira, entre outros estabelecimentos das Caxinas, Vila do Conde. "O sentimento é de impunidade", disse Glória Silva, comerciante."Ainda hoje [quarta-feira] à tarde, ele passou por esta rua, numa atitude de gozo com a situação, e houve quem o seguisse. Os comerciantes já não conseguem gerir as emoções porque se trata do esforço e trabalho diário deles", vincou Ricardo Santos.