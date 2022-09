Vaga de furtos a peças de carros estacionados no mês de agosto

Só em agosto, a PSP registou nos concelhos de Loures e Odivelas um total de 39 furtos de componentes de viaturas estacionadas nas ruas, apurou o . Foram levados desde baterias, catalisadores, rodas, chapas de matrícula, faróis, volantes e, até, bancos traseiros inteiros. A PSP assume mesmo que "nos últimos meses" esses concelhos "têm sido fustigados por este tipo de ilícito".Na terça-feira, divulgou a detenção de três homens e uma mulher, entre os 20 e os 26 anos, na Póvoa de Santo Adrião, que já tinham furtado componentes de dois carros - nomeadamente quatro jantes de liga leve com os pneus, uma chapeleira com duas colunas de som e um quadrante. Os assaltantes ainda tentaram a fuga, em diferentes direções, mas foram apanhados. Além do material furtado, tinham chaves de rodas, macacos manuais e pernos de rodas que usavam para cometer os crimes. Foi-lhes apreendido um carro."Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência", explica a PSP. "A prevenção e investigação deste tipo de fenómenos criminais são prioritárias", assegura a Polícia.