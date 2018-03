Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vai a hospital armado para ameaçar mulher

Agente da PSP de serviço deteve o suspeito. Caso aconteceu em Faro.

Por Rui Pando Gomes | 09:06

Armado com uma faca de grandes dimensões, um homem invadiu o hospital de Faro à procura da ex-mulher. O suspeito de 65 anos acabou por ser detido pelo agente da PSP que estava de serviço no local, depois de fazer ameaças a várias pessoas e por suspeitas de violência doméstica.



A situação aconteceu na terça-feira, ao final do dia, por volta das 18h30. Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homem entrou com uma atitude agressiva no hospital, em busca da antiga companheira, de 58 anos, que é funcionária naquela unidade de saúde. Aparentemente descontrolado, o agressor ameaçou várias pessoas e lançou o pânico no local para tentar falar com a ex-mulher, que é auxiliar de ação médica.



Uma vez localizada, a vítima foi ameaçada de morte pelo homem, mas conseguiu alertar o agente da PSP de serviço no local, que rapidamente encontrou o suspeito, ainda na posse da faca, com 32 centímetros. Foi imediatamente desarmado e detido pelo agente pelas ameaças que tinha feito.



Segundo o CM conseguiu apurou, o casal estaria separado há cerca de um mês e a vítima já teria sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, noutras ocasiões, num quadro de violência doméstica.



Desta vez, o homem foi mais longe e dirigiu-se mesmo ao local de trabalho da antiga companheira para fazer novas ameaças de morte, acabando detido pela PSP.