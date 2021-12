Vai assistir ao dérbi Benfica-Sporting esta noite? Atenção a estas regras

A Polícia de Segurança Pública divulgou esta sexta-feira as medidas e as restrições a ter em conta no dérbi Benfica-Sporting desta sexta-feira.O policiamento irá começar as 17h15 no Estádio da Luz. A PSP recorda que todos os adeptos devem ser portadores do certificado de vacinação, recuperação ou teste. Refere ainda que todos devem fazer o uso de máscara, no acesso e no interior do estádio, e que a violação destas regras implicará uma multa.A DGS informou numa norma atualizada que os autotestes também serão válidos desde que certificados por um profissional de saúde.As artérias que serão mais afetadas no decorrer do trajeto dos grupos organizados de adeptos acompanhados pelo dispositivo policial são:17h45 – 18h15• Junto ao Estádio José Alvalade;• Rua Professor Fernando da Fonseca;• Rua Professor Vieira de Almeida;• Rua Professor Francisco Gentil;• Rua Fernando Namora;18h30 – 19h00• Avenida do Colégio Militar (Acessos ao Estádio da Luz);• Travessa da Luz;• Estrada da Luz;• 2.ª Circular;18h30 – 20h00• Rua José Maria Nicolau;• Rua Frei Luis de Granada;• Avenida Machado dos Santos;• Junto ao Estádio da Luz (Entrada no Complexo Desportivo do S.L.B. através do Portão do Tv Compound);