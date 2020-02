Vai cuidar de idoso e morre colhida na Linha do Norte

Ela passava por aqui todos os dias para ir trabalhar. É um momento muito triste para nós, amigos e vizinhos." O lamento é de Ana Ferreira, amiga de Maria Sousa, de 79 anos, que morreu, esta terça-feira de manhã, após ser colhida por um comboio, no apeadeiro da Aguda, em Vila Nova de Gaia, junto à avenida Jorge Correia. A vítima passava pela Linha do Norte quando se deslocava a pé até uma casa, onde cuidava de um idoso, de 80 anos, a poucos metros do local do acidente fatal.Maria Sousa tinha dificuldades de mobilidade e problemas de audição. Não se terá apercebido da aproximação do comboio. "A Mariazinha [alcunha por que era conhecida na zona] ouvia mal e usava um aparelho auditivo. Não sei se o estaria a usar porque ainda não tinha falado com ela hoje [esta terça-feira]", contou Ana Ferreira. "Às vezes passava por mim, quando ia tratar do idoso, e dizia que tinha de voltar a casa porque se tinha esquecido do aparelho", acrescentou a amiga da vítima mortal.O alerta para o acidente foi dado pelas 07h30 para os Bombeiros da Aguda e os Sapadores de Gaia. Após ser colhida pelo comboio, Maria Sousa entrou em paragem cardiorrespiratória e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi confirmado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Gaia.O cadáver foi removido pelos Bombeiros da Aguda para autópsia. PSP e GNR estiveram no local. A circulação ferroviária esteve cortada na Linha do Norte durante cerca de uma hora.