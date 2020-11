Vai preso quatro anos e meio por dois furtos a casas de luxo no Porto

O cadastro criminal do arguido conta com centenas de furtos a moradias e já várias condenações a penas de prisão efetivas.





Esta terça-feira, o chileno, de 22 anos, voltou a ser condenado, desta vez a 4 anos e meio de cadeia por dois furtos qualificados a casas de luxo no Grande Porto. O arguido, que está preso, cometeu os crimes com mais sete comparsas, que estão em fuga à Justiça. No total, o gang lucrou mais de 300 mil euros com os ataques.



“Não temos dúvidas de que o arguido esteve presente nestes dois ataques. Um que rendeu mais de 1800 euros e o outro mais de 20 mil”, disse a juíza Isabel Teixeira, na leitura do acórdão no Tribunal de S. João Novo, no Porto.



O cadastrado respondia ainda por um furto cometido na noite de Natal, numa casa na Boavista, que rendeu ao grupo 150 mil euros, mas acabou ilibado desse crime. O gang chileno é suspeito de centenas de furtos não só em Portugal, mas também por toda a Europa.