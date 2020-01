"Vais fazer parte da estatística": homem ameaça matar a mulher em frente à polícia

Um homem de 41 anos foi detido pela PSP de Oeiras depois de ter ameaçado matar a mulher em frente a agentes policiais. Na altura, os polícias acompanhavam a mulher a casa, para retirar objetos pessoais. "Vais fazer parte da estatística", foi uma das frases usadas pelo homem, entre impropérios e vários insultos.De acordo com a PSP, a situação ocorreu ao final da tarde de terça-feira na zona de Carnaxide. A mulher tinha-se dirigido à ‘Casa da Maria – Resposta Integrada em Proteção e Apoio à Vítima’, onde denunciou a agressividade do companheiro, dizendo temer pela vida.As denúncias confirmaram-se rapidamente quando os polícias acompanhavam a vítima a casa. O homem surgiu na habitação e, mesmo perante os agentes, não se coibiu de insultar e ameaçar a mulher. Nessa altura foi-lhe dada voz de detenção.No dia seguinte, o detido, com um vasto cadastro, foi presente ao tribunal de Oeiras para primeiro interrogatório judicial, que lhe decretou a prisão preventiva.