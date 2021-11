A Justiça está há mais de dois anos sem conseguir notificar João Vale e Azevedo (ex-advogado e antigo presidente do Benfica) para o julgar num processo em que apresentou aos tribunais três milhões de euros em garantias falsas e fez ainda uma tentativa de burla de 25 milhões de euros ao banco BCP.





De acordo com o jornal ‘Público’, o tribunal não consegue notificar Vale e Azevedo, que desde junho de 2018 vive e trabalha em Londres, Inglaterra. A defesa do ex-advogado tem colocado recursos e recusa assinar as notificações. Do lado da Justiça portuguesa houve atrasos na tradução de documentos.