O antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, está livre do processo em que estava acusado de se ter apropriado de 1,2 milhões de euros do clube encarnado, relativos a direitos de transmissão televisiva.A condenação prescreveu há 15 dias. Esta decisão aconteceu no início de 2019, no entanto, o Benfica recorreu para o Supremo e para o Tribunal Constitucional que veio agora validar a decisão da Relação de Lisboa.Recorde-se que o processo não chegou a fase de julgamento.