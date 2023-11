Um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) infligiu nova derrota ao ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo. Desta feita, os desembargadores consideraram que se deve manter a contumácia (figura jurídica que impede o arguido que se furta a julgamento de obter documentos ou fazer negócios no País) do advogado, que escapa a um processo por duas burlas.





CM teve acesso, surge em resposta a mais um recurso de Vale e Azevedo. O ex-líder encarnado está acusado por apresentar 3 milhões de euros de garantias falsas em três outros processos judiciais, e de tentar ainda burlar o banco BCP com garantias falsas, para obter um crédito de 25 milhões de euros.



O acórdão, a que oteve acesso, surge em resposta a mais um recurso de Vale e Azevedo. O ex-líder encarnado está acusado por apresentar 3 milhões de euros de garantias falsas em três outros processos judiciais, e de tentar ainda burlar o banco BCP com garantias falsas, para obter um crédito de 25 milhões de euros.

O TRL anulou a pretensão de Vale e Azevedo em relação à prescrição do processo, que diz respeito a factos ocorridos entre novembro de 2006 e julho de 2007, determinando que o mesmo está válido até 2034.