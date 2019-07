Vale e Azevedo pede prescrição de crimes para se livrar da cadeia

João Vale e Azevedo, 62 anos, antigo presidente do Benfica (1997/00), pediu a prescrição dos crimes pelos quais foi condenado, em 2013, a 10 anos de cadeia, por desviar 4 milhões de euros do clube.Tenta furtar-se à prisão numa altura em que a Justiça portuguesa continua o impasse com a britânica para que esta estenda o mandado de detenção europeu - pelo qual Vale e Azevedo foi extraditado de Londres em 2012 - à condenação a 10 anos.Está em liberdade desde 2016.Diz-se insolvente, vivendo de uma horta, mas tem luxo em Londres.