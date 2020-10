O centro de apoio da Liga dos Combatentes, em Coimbra, tem recebido pedidos de ajuda na sequência do vandalismo ao monumento de homenagem aos soldados que lutaram nas ex-colónias.“Muitos revivem os traumas” e a estátua vandalizada despertou “memórias”, referiu esta sexta-feira Jorge Carvalho, vice-presidente do Núcleo de Coimbra, na limpeza do monumento, que está a gerar polémica.