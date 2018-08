Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vandalismo com graffitis em Vila do Bispo

Junta de freguesia denunciou situação à GNR, que investiga.

Por Ana Palma | 09:45

A população de Barão de S. Miguel, no concelho de Vila do Bispo, foi apanhada de surpresa, quinta-feira de manhã, com uma grande quantidade de graffitis espalhados por toda a localidade.



Segundo o CM apurou junto de moradores locais, "o ato de vandalismo estendeu-se por diversos muros e casas particulares, bem como caixotes de lixo". Mas até "a ponte e o cemitério" não escaparam à atuação dos vândalos, referiram. Entre as inscrições espalhadas pela localidade, em inglês pode ler-se "Sam was here" (Sam esteve aqui) e "Don't Follow the line" (Não sigas a linha).



A situação levou já a Junta de Freguesia de Barão de S. Miguel a apresentar queixa à GNR de Vila do Bispo, que agora procura identificar os autores dos referidos atos de vandalismo.