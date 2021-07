Pai destrói campa da filha com enxada na Carregueira

Um homem filmou-se a vandalizar a campa da própria filha no cemitério da Carregueira, Chamusca, alegadamente por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da menina.Os dois vídeos que gravou com o telemóvel, um de noite e outro de dia, onde expressa a sua vingança contra a ‘ex’, estão a circular nas redes sociais e a provocar grande indignação entre a população.